Termini Imerese ricorda Cosimo Cristina: una mostra nelle scuole per raccontare il primo giornalista ucciso dalla mafia nel 1960

TERMINI IMERESE – “Cosimo Cristina e il suo giornale: i mesi di Prospettive Siciliane”. Una mostra nelle scuole di Termini Imerese per raccontare il primo giornalista ucciso dalla mafia il 5 maggio del 1960.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Trabia, la rivista Esperonews e il Termini Book Festival, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, e coinvolgerà le scuole di Termini Imerese in un itinerario di memoria e riflessione civile.

La mostra è composta da 15 pannelli di grandi dimensioni che riproducono gli editoriali e le pagine più significative di Prospettive Siciliane, il giornale fondato da Cristina nel 1959. Attraverso quegli articoli, il giovane direttore affrontò temi scomodi e denunciò dinamiche di potere e interessi opachi, firmando di fatto – secondo molti studiosi – la propria condanna a morte.

Le copie originali del giornale, a lungo introvabili in città, sono state recuperate presso l’Emeroteca di Firenze da una tesista e successivamente donate alla scuola in cui era stata iscritta, consentendo un importante lavoro di ricostruzione storica.

L’esposizione sarà ospitata a rotazione negli istituti scolastici cittadini dal 23 marzo al 5 maggio, anniversario della morte del giornalista. In quella data la mostra troverà collocazione permanente presso l’IC “Giovanni XXIII” di Trabia.

L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di educazione alla legalità, mettendo al centro il valore del giornalismo come strumento di verità e presidio di democrazia.