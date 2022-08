Termini Imerese, Vincenzo la Barbera e la sua Scuola: visita guidata ai dipinti della città bassa alle “Notti di BCsicilia”

TERMINI IMERESE – Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 25 agosto 2022 a Termini Imerese l’iniziativa “Vincenzo la Barbera e la sua Scuola: visita guidata ai dipinti della città bassa”. L’appuntamento è alle ore 21,30 presso la Parrocchia della Consolazione in via del Santuario della Consolazione. Dopo la presentazione di don […]

TERMINI IMERESE – Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 25 agosto 2022 a Termini Imerese l’iniziativa “Vincenzo la Barbera e la sua Scuola: visita guidata ai dipinti della città bassa”. L’appuntamento è alle ore 21,30 presso la Parrocchia della Consolazione in via del Santuario della Consolazione. Dopo la presentazione di don Enrico Campino, Parroco del Santuario della Madonna della Consolazione, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, inizierà la visita che sarà guidata dallo Storico del territorio Antonio Contino e dall’Architetto Cosimo Serio. La manifestazione è promossa dalla Sezione locale di BCsicilia di Termini Imerese, in collaborazione con il Santuario Madonna della Consolazione e il Centro Studi Nostra Signora della Consolazione. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

L’itinerario si prefigge di rivalutare e far conoscere agli appassionati di arte siciliana alcuni dei dipinti più emblematici della scuola labarberiana termitana che sono conservati nelle chiese di Termini Bassa.

La passeggiata prevede la visita alle opere ospitate in quattro chiese: Chiesa Madonna della Consolazione. Silvestre Di Blasi, la Vergine con il Bambino, S. Anna e S. Gioacchino (1626); Chiesa Madonna del Carmelo: Vincenzo La Barbera, Deposizione di Cristo (1605, da S. Francesco di Paola); Albero Genealogico di Maria (1610?); Nicasio Azzarello e Francesco La Quaraisima, Annunciazione (1616); Francesco La Quaraisima, Sacra Famiglia con S. Giovannino (1617); Chiesa dell’Itria: Antonino Spatafora (attr.), Madonna dell’Itria (fine sec. XVI); Chiesa di S. Bartolomeo: Vincenzo La Barbera (attr.), Madonna Visita Poveri (post 1602 ante 1616, da S. Andrea).

Nella foto Vincenzo La Barbera, Deposizione di Cristo.