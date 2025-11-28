Terrasini celebra Biagio Conte, “pellegrino di speranza” con “Il Giubileo è cultura”

TERRASINI – Oggi, 28 novembre, Terrasini celebra Biagio Conte, “pellegrino di speranza”, figura simbolo di fraternità e impegno verso gli ultimi. Una giornata di memoria e testimonianza nell’ambito della rassegna promossa dall’associazione culturale “Così, per… passione!”, presieduta da Ino Cardinale.

La cittadina dedica al missionario una giornata speciale, inserita nel calendario della manifestazione, che ha già visto l’inaugurazione di quattro bronzi dedicati a testimoni del nostro tempo, uno dei quali proprio a fratel Biagio, realizzati dallo scultore Nicola Governali.

Il progetto vede il coinvolgimento dell’amministrazione comunale, dell’assessorato regionale dei Beni culturali e della identità siciliana, della Fondazione Sicilia che ha voluto con forza valorizzare le quattro figure che hanno lasciato un segno attraverso il servizio, l’impegno educativo e la testimonianza civile. Partecipi anche le parrocchie, le scuole, e le autorità civili, religiose e militari

Il 9 dicembre, è in programma l’evento di chiusura dedicato a un altro protagonista della giustizia e della speranza: padre Pino Puglisi.