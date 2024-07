Terr’eMare tra gusto, cultura e tradizione incanta Castelluzzo

SAN VITO LO CAPO – La prima serata di “Terr’eMare – Castelluzzo tra saperi e sapori” ha attirato oltre 800 visitatori in un’atmosfera bucolica creata dall’allestimento e dalle luci filtrate tra gli ulivi nella Piazza Don Vito Barraco, resa per l’occasione un affascinante villaggio. Apprezzate dal pubblico le pietanze in degustazione, preparate dai cuochi castelluzzesi con materie prime locali. Partecipata e coinvolgente l’esibizione del Gruppo Folkloristico Cala Bukuto, esilarante la comicità di Sasà Salvaggio in “I Love Sicilia“.

Il programma continua oggi sabato 6 luglio con un cooking show alle 19.00, dove i cuochi Nino Grammatico del Ristorante “Oasi da Paolo” di Castelluzzo ed Enrico Figuccia del Ristorante “Lo Stagnone” di San Vito lo Capo, insieme al Maestro e cultore del cùscusu Giovanni Torrente, prepareranno due versioni di cùscusu. La serata proseguirà con uno spettacolo di danza che vedrà protagoniste le scuole di ballo Clamar Dance Academy di San Vito lo Capo, Latin Dream di Trapani, International Dance Academy di Custonaci, Passione Danza di Paceco e Ritmosfera Dance di San Vito lo Capo. La giornata si concluderà con un DJ set anni ’90 a cura di Santo Loreto e Gianni.

Domenica 7 luglio, l’evento si aprirà con un raduno di auto d’epoca organizzato dal FIAT 500 Club Italia – Coordinamento di Trapani. Alle 19.30, si terrà un talk show intitolato “Castelluzzo e Màkari: prima di San Vito” con la partecipazione di ospiti illustri: Marilù Terrasi, “ambasciatrice” del couscous e anima del Pocho di Màkari, Bartolo Sieli, sanvitese DOC e memoria storica, e Nicola Biondo, giornalista e scrittore. La serata e l’intera manifestazione si concluderanno con il concerto rock di Jack & the Starlighters, tappa del loro “Sicily Island tour”, seguito da un ultimo DJ set anni ’90 con Santo Loreto e Gianni.

Il Piccolo Villaggio del Gusto rimarrà aperto dalle 18.00 alle 24.00 per tutte le giornate, offrendo specialità locali.

Il programma sarà presentato da Giuseppe Scuderi, che intratterrà e stuzzicherà il pubblico con professionalità e simpatia.

L’ingresso alla manifestazione e agli spettacoli è gratuito, mentre le degustazioni hanno un costo di 7 euro e includono piatto principale, bevanda e dolce.