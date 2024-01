Terremoto Belice, on. Catania: “Trovare soluzioni definitive per completare la ricostruzione”

TERREMOTO BELÌCE, ON. CATANIA: «TROVARE SOLUZIONI DEFINITIVE PER COMPLETARE RICOSTRUZIONE»

«Riprendere il dialogo col Governo, dal quale c’è piena disponibilità, per trovare soluzioni definitive per chiudere la ricostruzione e poi rimettere in discussione, insieme all’assessore regionale Alessandro Aricò, la programmazione coi fondi FSC per interventi nelle opere pubbliche. Le delibere di quasi 20 milioni di euro sono state già adottate dal Governo guidato dall’ex Presidente Nello Musumeci». Lo dice l’onorevole Nicolò Catania, vice capogruppo vicario FdI all’Ars nel 56° anniversario del terremoto che colpì la Valle del Belice. Catania ieri sera (14 gennaio) ha partecipato alla cerimonia commemorativa svoltasi a Santa Ninfa. L’onorevole è ancora attuale coordinatore dei sindaci nel Belice, incarico che rimetterà nelle mani degli ex colleghi sindaci. «La questione della ricostruzione da alcuni anni è ferma e non è più rinviabile – afferma il deputato – il fabbisogno sia per l’edilizia privata che per le opere pubbliche è già cristallizzato e manca solo lo stanziamento delle somme. Oggi celebriamo 56 anni dal terremoto del 1968 ricordando con commozione le vittime, ma è mortificante che ancora discutiamo di ricostruzione incompiuta».