Terza edizione dell’International Piano Competition “Domenico Scarlatti”: oltre 50 virtuosi da tutto il mondo si sfideranno a Trapani dal 5 al 12 aprile

TRAPANI – Da oggi, 5 aprile, al 12 aprile si terrà a Trapani la terza edizione dell’International Piano Competition “Domenico Scarlatti“, prestigioso evento organizzato da Trapani Classica in partnership con MEMA – Mediterranean Music Association. Il concorso accoglierà oltre 50 virtuosi provenienti da ogni continente. Tutte le fasi della competizione si svolgeranno presso il Palazzo della Provincia di Trapani.

Il Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti, presidente di Trapani Classica e direttore artistico del concorso, ha riunito una giuria d’eccezione presieduta dal celebre pianista britannico Leslie Howard. La commissione include figure di spicco quali Nina Tichman e Oxana Yablonskaya (USA), Carles Lama (Spagna), affiancati dagli italiani Alessandra Brustia, Giuseppe Guarrera, Giacometta Marrone d’Alberti, Daniele Petralia e Donatella Sollima.

La struttura del concorso prevede due distinte sezioni: “Giovani Pianisti” per talenti fino ai 25 anni, suddivisa in categorie per fasce d’età, e “Concorso Internazionale” per artisti dai 20 ai 35 anni. Quest’ultima si articola in tre fasi valutative attraverso cui i partecipanti dimostreranno versatilità e padronanza nell’esecuzione di brani che spaziano dal barocco al contemporaneo, con focus sulle opere scarlattiane.

Il cartellone artistico prevede anche una serie di concerti serali presso la Chiesa Sant’Alberto in Via Garibaldi: l’inaugurazione il 5 aprile con Nina Tichman, seguita il 7 da Giuseppe Guarrera, il 9 da Oxana Yablonskaya e l’11 da Leslie Howard, conclusione affidata al presidente della giuria.

Gli eventi collaterali comprendono, l’8 aprile, un seminario al Palazzo della Provincia su “Domenico e Alessandro Scarlatti – La prassi esecutiva in epoca barocca: Teoria, codici di scrittura e convenzioni al tempo di Domeni Scarlatti” curato da Giusy De Berardinis, mentre il 12 aprile si terrà l’incontro “Ricordando Alessandro Scarlatti in occasione dei 300 anni dalla sua scomparsa” con Antonella d’Orio e Annamaria Malerba.

Per informazioni dettagliate sul 3° Concorso Pianistico Internazionale Domenico Scarlatti: www.scarlattipianocompetition.it