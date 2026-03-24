CASTELVETRANO – Giovedì 26 marzo alle 9 ore 17:30 nella Biblioteca Comunale, Sala Multimediale di Castelvetrano, Terzo appuntamento del ciclo “Licenza di poeta. Parole in libertà per mondi da costruire”.
Dopo i Saluti istituzionali dell’Avv. Giovanni Lentini (Sindaco di Castelvetrano) e di S.E. mons. Angelo Giurdanella (Vescovo di Mazara del Vallo), saranno presentate le sillogi
“Esercizi di riparazione” di Biagio Accardo, “Almeno il sentimento” di Tino Traina.
Interverranno Maria Pia Parrino, Flavia Sanfilippo, Ina Venezia.
Le Letture recitative saranno a cura degli studenti degli istituti superiori
Le Conclusioni saranno a cura Giuseppe I. Undari.
Coordinera’ Rosario M. Atria.
Per assaporare e lasciarsi attraversare dalla bellezza senza tempo della parola poetica 🌿
👉 Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!