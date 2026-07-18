Terzo Rally della Valle del Belice valido per il Trofeo Rally di Zona 4 riservato alle auto storiche e per il Campionato siciliano per le vetture moderne

PARTANNA – Le temperature della torrida estate siciliana non fermano l’attività della scuderia RO racing che si prepara a un nuovo fine settimana di grandi sfide. I riflettori del sodalizio siciliano sono puntati sulla terza edizione del Rally Valle del Belice, in programma oggi e domani 19 luglio sulle strade dell’hinterland trapanese.

La manifestazione, che si snoderà su uno dei territori più intrisi di storia dell’Isola di Trinacria, vanta una doppia validità: sarà infatti round decisivo per il Trofeo Rally di Zona 4 dedicato alle auto storiche e per il Campionato Siciliano per le vetture moderne.

Per l’occasione, la RO racing ha calato un tris di equipaggi divisi tra il fascino delle storiche e l’aggressività delle moderne.

Nel comparto delle vetture storiche il sodalizio sportivo punta, senza mezzi termini, alle posizioni di vertice con due equipaggi pronti a far valere il proprio blasone, Giuseppe Musso e Ciccetto La Franca si presenteranno ai nastri di partenza a bordo della potente e sempre affascinante Porsche Carrera RS del Secondo Raggruppamento, seguita da Guagliardo, pronti a imporre il proprio ritmo e a dare l’assalto alla classifica assoluta. Toti Mannino e Giacomo Giannone cercheranno di ben figurare anche loro nel 2° Raggruppamento al volante della loro fida BMW 2002.

Il vessillo della scuderia tra le auto moderne sarà invece difeso da Francesco e Pierluigi Beninati, l’affiatato duo di famiglia sarà al via nell’abitacolo della Renault Clio Rally 5, determinati a scalare la classifica e a portare a casa un risultato di prestigio per i colori del team nel Campionato Siciliano.