Da Kleos di ottobre 2025 Test politico: Di che colore politico è l’amministrazione comunale di Partanna?

1) di centrosinistra

2) di centro

3) di centrodestra

4) a tinchitè



SOLUZIONE – La prima, la seconda e la terza non possono essere le risposte giuste perché se è vero che nella maggioranza sono presenti il Pd, addirittura persino col suo segretario provinciale, e 5Stelle, sono presenti ufficialmente altresì la Democrazia Cristiana e la Lega. La risposta esatta è la n. 4. Gli esponenti dei partiti in questione, infatti, non sono presenti nella maggioranza “appartenendo” politicamente ad una lista civica, come avviene spesso a livello locale per camuffare alleanze ibride, ma militano alla luce del sole o sono esponenti anche di primo piano di partiti politici dell’arco costituzionale.-