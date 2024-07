Testimoni di Geova: per tutti i fine settimana di giugno si sono svolti i congressi del 2024. I 20.000 presenti hanno assistito al battesimo dei nuovi 159 fedeli

CALTANISSETTA – Anche quest’estate, per tutti i fine settimana di giugno si è svolta la serie di congressi del 2024 intitolati “Annunciamo la buona notizia!”.

All’evento hanno partecipato gli oltre 20000 fedeli e simpatizzanti provenienti da tutta la Sicilia nei due siti: la Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova di Caltanissetta e Sicilia Fiera di Misterbianco.

Sabato scorso è stato uno dei momenti più attesi con il battesimo dei nuovi fedeli per immersione totale in acqua, seguendo il modello descritto nei Vangeli del battesimo di Gesù, che fu immerso nel fiume Giordano. Lo scorso anno i nuovi battezzati in Italia sono stati più di 3.800 e nel mondo oltre 269.000.

Piero Maltese, portavoce dei Testimoni di Geova per la Sicilia, spiega: “Il battesimo è una scelta personale. A battezzarsi non sono i bambini ma uomini e donne, giovani e anziani. Prima di prendere questa decisione, che comporta anche grandi cambiamenti, hanno studiato la Bibbia sicuramente per molti mesi, spesso per anni”.

L’emozione è stata palpabile anche per le migliaia di presenti che hanno osservato i “nuovi fedeli” immergersi completamente nella piscina per il battesimo.