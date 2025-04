Tiziana Foschi in “Faccia un’altra Faccia” il 27 aprile nella “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”

MARSALA – Si intitola “Faccia un’altra faccia – L’arte di sentirsi inadeguati” lo spettacolo che andrà in scena domenica 27 aprile alle ore 18 nel teatro Impero di Marsala. A calcare il palcoscenico sarà Tiziana Foschi (storica componente del quartetto comico “La Premiata Ditta”), nota per la sua duttilità espressiva, capace di cambiare volto solo inarcando le sopracciglia o storcendo un labbro. “La faccia e l’unica zona del corpo che mostriamo nuda”, ha detto l’attrice –. A volte è inclusiva e accogliente, altre è scostante, inadeguata”. Spettacolo esilarante e ironico, con la partecipazione di Antonio Pisu, dove le “Facce in scena si amplificano, diventano grottesche pur di strappare una risata e in platea ognuno riconosce il vicino di casa, il giornalaio, il collega di ufficio, la suocera, ma mai se stesso. È l’antico gioco della parodia – spiega Tiziana, che ha curato i testi con Antonio Pisu e Francesca Zanni –: trasformare persone in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di raccontare. Del resto le storie di uomini e di donne sono sempre state il bersaglio della mia curiosità e il trasformismo l’abito ideale alla mia timidezza. Le mie facce sono proiezioni di realismo, sono facce contemporanee, che raccontano l’attualità, ma anche facce di sogno cinico e garbato. Sono i tanti connotati che ho”. Una specie di riassunto umano, per non prendersi troppo sul serio: “Persone, tipologie umane che ho visto passare (ma anche restare) in molti anni di questo mestiere”. La regia è di Antonio Pisu.

Lo spettacolo è inscritto all’interno della “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia teatrale Sipario con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala.

Per Informazioni è possibile chiamare il numero: 320.8011864

Biglietti presso I Viaggi dello Stagnone via dei Mille e Tabaccheria Fischetti via Garibaldi a Marsala, oppure online.

La rassegna continua sabato 3 di maggio alle ore 21,30 con: “Le Stelle del Varietà – Il grande Show all’italiana” con Band dal vivo e Vito Ubaldini (spettacolo precedentemente fissato per sabato 22 febbraio, si precisa che i ticket già acquistati sono validi per la nuova data).

Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta.

