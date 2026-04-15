Torna a Trapani il Concorso Lirico Internazionale Giuseppe Di Stefano

TRAPANI – L’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione bandisce la XXI edizione, finalizzata alla scoperta e al lancio di emergenti voci liriche, in programma dal 13 al 16 maggio 2026, presso la Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico. Possono partecipare cantanti lirici di qualsiasi nazionalità nati dopo il 1° gennaio 1989.

Fondato nel 1994 per volontà di Francesco Braschi, la competizione ha da sempre perseguito una missione: non limitarsi a premiare i talenti, ma affidargli un ruolo reale sul palcoscenico. Nel suo albo d’oro compaiono cantanti che, partendo dal Concorso Di Stefano hanno poi calcato i più importanti teatri del mondo, confermando Trapani come luogo di autentica consacrazione artistica.

“Il Concorso Di Stefano è un’occasione di visibilità in ambito internazionale e, soprattutto, trampolino di lancio professionale per i concorrenti. Quest’anno selezioneremo le voci che saranno protagoniste de “I Capuleti e i Montecchi” di Bellini, capolavoro che esige interpreti di rara sensibilità musicale e teatrale. La presidenza di Anna Caterina Antonacci – autorevole e poliedrica cantante di fama internazionale – e la qualità dell’intera giuria costituiscono il segno più chiaro del livello che vogliamo garantire. Ai giovani cantanti di tutto il mondo diciamo: candidatevi! Trapani li aspetta, e la stagione “Verbi d’Amore” potrà essere la loro prima grande occasione”, dichiara Walter Roccaro, direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Quest’anno il concorso mette a selezione i ruoli dell’opera belliniana – Giulietta, Romeo, Tebaldo, Capellio e Lorenzo – in una nuova produzione dell’Ente con regia, scene e costumi di Massimo Pizzi Gasparon e la direzione di Pietro Borgonovo, che, allestita al Teatro Giuseppe Di Stefano dal 9 al 20 luglio 2026, nell’ambito della 78ª Stagione Verbi d’Amore, andrà in scena con due recite il 21 e il 23 luglio. La prova finale si svolgerà il 16 maggio alle ore 21.00 nella Sala Grande del Complesso San Domenico e sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito. Al termine della serata avrà luogo la cerimonia di premiazione.

Il concorso mette in palio 11.500 euro in scritture artistiche, ai quali si aggiungono 1.450 euro in premi speciali, borse di studio e concerti retribuiti. Tra i riconoscimenti di particolare rilievo figurano il Premio DM Artist Management – un anno di rappresentanza artistica senza oneri per il vincitore – il Premio della Stampa, assegnato da una giuria giornalistica, un concerto retribuito riservato ai due migliori concorrenti siciliani, le borse di studio offerte dal Kiwanis Club Trapani e dal Rotary Club Trapani Birgi Mozia e l’accesso diretto al Sicily Music Festival & Competition 2027.

A presiedere la commissione sarà Anna Caterina Antonacci, soprano di fama internazionale che ha calcato, fra i tanti, i palcoscenici di Covent Garden, Opéra di Parigi, Teatro alla Scala e Concertgebouw di Amsterdam. Al suo fianco siederanno il direttore d’orchestra Pietro Borgonovo, l’agente artistica Elsa Galasio, il regista Massimo Pizzi Gasparon, il soprano e agente artistica Stefanna Kibalova, il pianista e direttore di produzione dell’Ente Giacomo D’Angelo e il direttore artistico Walter Roccaro.

Il concorso è organizzato dall’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione, in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Siciliana e la Città di Trapani. Contribuiscono alla realizzazione il Rotary Club Trapani Birgi Mozia, il Kiwanis Club Trapani, il Sicily Music Festival & Competition e l’Associazione Amici della Musica di Alcamo.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 4 maggio 2026 all’indirizzo concorsodistefano@lugliomusicale.it.

Il bando completo e i moduli di iscrizione sono disponibili su www.lugliomusicale.it/it/concorso-giuseppe-di-stefano.

Per informazioni:

concorsodistefano@lugliomusicale.it

0923 29290