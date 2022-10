SAN VITO LO CAPO – Tutto pronto. Torna dal 12 al 16 ottobre l’Outdoor San Vito Lo Capo Fest. E’ organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con l’associazione Kubo Event, il festival degli sport da vivere all’aria aperta torna nella cittadina capace di unire mare a montagna, campagne a riserve esclusive […]

SAN VITO LO CAPO – Tutto pronto. Torna dal 12 al 16 ottobre l’Outdoor San Vito Lo Capo Fest. E’ organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con l’associazione Kubo Event, il festival degli sport da vivere all’aria aperta torna nella cittadina capace di unire mare a montagna, campagne a riserve esclusive dove poter svolgere le attività di Triathlon, Mountain Bike, Sup, Water Bike, Climbing, Kite Surf, Trial Trekking, Diving, Frisbee e tanto altro.

«La natura è al centro di questo progetto – spiega Giacomo Mineo, presidente della Kubo Eventi -, con lo sport che ci permette di vedere posti incantevoli come San Vito Lo Capo. Ringraziamo l’Amministrazione per aver puntato nuovamente sulla nostra associazione per un festival importante che allunga ancora il periodo turistico del nostro territorio».

Ma quello dell’Outdoor San Vito Lo Capo Fest non sarà l’unico evento: nasce, infatti, il Live Beer – Live music & craft beer che si svolgerà sempre a San Vito Lo Capo tra il 13 e il 16 ottobre. Il centro della cittadina diventerà un punto di riferimento per gli appassionati di birra artigianale con laboratori, seminari, studi del prodotto, cooking show e tanta buona musica dal vivo.

«Siamo entusiasti di portare in provincia un evento totalmente nuovo come il Live Beer – Live music & craft beer creando un vero e proprio nuovo contenitore basato su birra artigianale e musica – aggiunge Giacomo Mineo – . La sovrapposizione dei due eventi permetterà a chi vorrà raggiungerci di vivere San Vito Lo Capo attraverso mille sfaccettature». Anche questo secondo evento nasce dalla collaborazione tra Kubo Eventi e il Comune di San Vito Lo Capo.