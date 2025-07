Torna il 28 e 29 luglio “Urrà! Fantasia, Storie e Saltimbanchi”, 4^ edizione del minifestival del Comune di Vita

VITA – Il paese di Vita si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Urrà! Fantasia, storie e saltimbanchi“, il minifestival dedicato ai bambini e alle famiglie che animerà gli spazi cittadini il 28 e 29 luglio 2025.

Due giorni di spettacoli, laboratori creativi, narrazioni e momenti di condivisione trasformeranno Vita in un palcoscenico a cielo aperto, dove l’arte e la cultura si fondono con il gioco e la meraviglia per rinnovare lo spirito dell’infanzia e non solo.

La manifestazione prenderà il via lunedì 28 luglio alle ore 10:00 con l’accoglienza nel Giardino della Pro Loco. Tra i momenti più attesi della giornata, i laboratori creativi per bambini: “Le Souhait du Coeur” con Valentina Scavuzzo per i più piccoli (5-8 anni) e “Cunti n’ta Valigia”, un percorso sui racconti popolari con la tecnica del Kamishibai a cura di Caterina Marsala peri bambini dai 9 ai 12 anni.

Il pomeriggio sarà dedicato alle presentazioni letterarie con l’albo illustrato “Il Buco nel Calzino” di Salvino Calatabiano e Valeria Angelini, mentre la serata si chiuderà con “Raperonzolo”, uno spettacolo che vedrà protagonisti il narratore Vito Bartucca e il burattinaio Salvino Calatabiano, in una produzione del Teatro degli Spiriti e Piccolo Teatro Patafisico. Martedì 29 luglio il programma si arricchisce ulteriormente con laboratori come “lo Pinocchio” con Marcella Vaccarino e Giacomo Guarneri di teatro/narrazione, e “Corpi/Città” con Giuseppe Maiorana che porterà i ragazzi alla scoperta del centro storico.

Tra i momenti clou della seconda giornata, lo spettacolo di circo “Con-tatto” di Fabrizio Campo e la narrazione “L’Isola Desiderata” di Dario Muratore, prodotto da Genia Costa Sud in collaborazione con EcoMuseo Mare Memoria Viva. La giornata culminerà con la presentazione del libro illustrato “Una Storia Illustrata della Valle del Belice: per una Anatomia della Dis-obbedienza” di Giuseppe Maiorana e Simone Ferrarini, e lo spettacolo finale “Radio Belice” con Dario Muratore, che si terrà sulla Scalinata di Via Cavour.

“Urrà! – così dicono gli organizzatori – rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel panorama culturale del territorio, capace di coniugare intrattenimento di qualità e valorizzazione del patrimonio artistico locale”.

La quarta edizione, dedicata ai Desideri, conferma la vocazione del festival a essere un punto di incontro tra generazioni diverse, dove bambini e adulti possono condividere momenti di scoperta e meraviglia.

Gli spazi del festival – dal Giardino della Pro Loco al Parco Vincenzo Renda, dalla Biblioteca comunale al centro storico – diventeranno luoghi di creatività e condivisione, confermando Vita come paese attento alla cultura dell’infanzia e alla promozione delle arti performative.

Il festival è organizzato dalla Pro Loco Vitese e da Belice/ Epicentro della Memoria Viva, in collaborazione e sostegno del Comune di Vita.

La direzione artistica è affidata a Giuseppe Maiorana.