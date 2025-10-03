Torna il Beer Fest a Trapani e a Marinella di Selinunte

MARINELLA DI SELINUNTE – Da oggi 3 ottobre e fino a domenica 5 ottobre decima edizione della Festa della birra anche a Marinella di Selinunte, sulla scia dell’OctoberFest della tradizione bavarese. L’inizio è oggi alle 19 lungo la via centrale Marco Polo di Marinella. Nel corso dell’evento, organizzato dalla Proloco Selinunte con il patrocinio del Comune di Castelvetrano, sarà possibile ascoltare musica dal vivo e degustare nei vari locali diversi tipi di birra, cibo da strada e carne alla griglia, zucchero filato per i bambini per i quali è previsto pure un angolo giostre.

Dal 3 al 5 ottobre anche a Trapani si torna a brindare in piazza Vittorio Emanuele con la terza edizione del Trapani Beer Fest. Tre giorni di festa, tra birre artigianali, street food siciliano e musica dal vivo. Il cuore della città si trasformerà in un villaggio della birra. Decine di stand offriranno degustazioni e specialità gastronomiche. Protagonisti i mastri birrai e le eccellenze dello street food isolano. Sul palco si alterneranno band e artisti.