Torna il servizio civile alla “Fondazione San Vito”

MAZARA DEL VALLO – Nell’ambito del nuovo bando volontari per il Servizio Civile, promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, la Caritas Italiana ha avuto finanziati 165 progetti in Italia, per un totale di 1162 posti, e 7 progetti all’estero per 28 posti. Tra questi, nell’ambito del programma “Comunità integrata”, c’è anche il progetto “Giovani in laboratorio”, promosso dalla “Fondazione San Vito Onlus”. Il progetto coinvolgerà 8 volontari, di cui 2 posti destinati a volontari con minore opportunità, specificamente con difficoltà economica, che saranno impegnati nelle attività che svolge la Fondazione tramite i Centri “Voci del Mediterraneo” e “Vivi la vita”. Le domande per partecipare verranno accettate entro il 15 febbraio, alle ore 14. Informazioni e consultazione della documentazione necessaria su: https://www.diocesimazara.eu/servizio-civile-caritas/.