Torna il trenino turistico a Baia Santa Margherita (Macari)

SAN VITO LO CAPO – E’ tornato ieri (1 giugno) in servizio, a Baia Santa Margherita, il trenino turistico che fino al 30 settembre assicurerà il collegamento gratuito con la spiaggia e le calette. Il mezzo gommato farà la spola tra i due ingressi effettuando complessivamente cinque fermate e assicurando il passaggio ogni 15 minuti. «Anche […]

SAN VITO LO CAPO – E’ tornato ieri (1 giugno) in servizio, a Baia Santa Margherita, il trenino turistico che fino al 30 settembre assicurerà il collegamento gratuito con la spiaggia e le calette. Il mezzo gommato farà la spola tra i due ingressi effettuando complessivamente cinque fermate e assicurando il passaggio ogni 15 minuti.

«Anche quest’anno – dichiara il sindaco Giuseppe Peraino -, abbiamo stanziato in bilancio i fondi per far fruire di questo servizio a turisti e residenti. Il trenino, oltre ad essere un mezzo di trasporto comodo, incarna l’esperienza ed il divertimento della vacanza permettendo ai “viaggiatori” di apprezzare il meraviglioso paesaggio costiero circostante»

Baia Santa Margherita, come ogni estate, è stata interdetta alla circolazione per prevenire potenziali danni provocati dall’accesso indiscriminato dei veicoli. A presidiare i due varchi di ingresso ci saranno i volontari dell’Associazione “Pubblica Assistenza S.O.S. Valderice”.