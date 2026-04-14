Torna in concerto, al Ridotto dello Spasimo, Mario Bellavista, per il Brass Group

PALERMO – Mario Bellavista, pianista jazz e compositore, torna in concerto, giovedì 16 aprile alle ore 21,00, al Blue Brass Jazz Club di Palermo, di via dello Spasimo 15. Si esibirà al piano con il suo quartet formato da Stefano D’Anna al sax, Piero Leveratto al contrabbasso e Mimmo Cafiero alla batteria, portando tutte composizioni originali che faranno parte del nuovo album. Biglietti sul sito di Brass Group al link https://brassgroup.organizzatori.18tickets.it/event/116765 o presso la biglietteria.