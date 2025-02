Raccolta del farmaco del Banco farmaceutico. Volontari in 104 farmacie di Palermo e provincia

PALERMO – Torna anche quest’anno la Giornata di raccolta del farmaco, organizzata dal Banco con la collaborazione, fra gli altri, di Federfarma. L’obiettivo è quello di raccogliere farmaci senza prescrizione e prodotti da banco da destinare alle associazioni caritatevoli e alle farmacie sociali che assistono quanti non hanno i mezzi per curarsi.

Nell’edizione 2025 sono 104 le farmacie di Palermo e provincia che aderiscono all’iniziativa. Al loro interno, sabato 8 e lunedì 10 febbraio, i volontari del Banco farmaceutico saranno a disposizione per fornire informazioni e assistenza alla donazione.

Nel 2024 in Sicilia sono stati raccolti 30.870 farmaci per un valore di 258.238 euro; nella provincia di Palermo la raccolta ha fruttato 11.547 confezioni per un valore di 98.563 euro. “Purtroppo – spiega Giacomo Rondello, responsabile provinciale del Banco farmaceutico – nella nostra provincia, a fronte di una richiesta di 28.282 confezioni di farmaci senza obbligo di prescrizione, si è coperto solo il 41% di quanto richiesto dagli enti assistenziali”.

Nel 2024 in Italia gli enti di assistenza che hanno chiesto aiuto al Banco farmaceutico sono aumentati dell’8%. Nel Paese lo scorso anno si sono raccolte 588.013 confezioni per un valore di 5,1 milioni di euro, sostenendo ben 2.011 enti caritatevoli e 463.176 persone indigenti. In Sicilia si sono sostenuti 114 enti e 41.902 persone.

“Faccio appello anche quest’anno alla generosità dei palermitani – dichiara Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo – perché, purtroppo, aumenta la povertà sanitaria, cioè il numero di cittadini che senza questo aiuto sarebbero costretti a rinunciare a curarsi a causa delle loro precarie condizioni economiche. Un fenomeno che colpisce almeno una famiglia povera su quattro, mentre nelle famiglie non povere il 12,8% almeno una volta vi rinuncia. In Italia sono oltre 5,7 milioni le persone in condizioni di povertà assoluta”.

Nella foto, Roberto Tobia.