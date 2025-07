Torna la grande moda in piazza Duomo con “Terrasini Fashion Night”, conduce Nathaly Caldonazzo

TERRASINI – Piazza Duomo a Terrasini torna ad ospitare la grande moda con la terza edizione di Terrasini Fashion Night di Rosi De Simone Eventi, che si svolgerà mercoledì 30 luglio, dalle ore 21,30, con il patrocinio del Comune di Terrasini concesso dal sindaco Giosuè Maniaci che ha fortemente voluto il ritorno della sfilata, inserendola nel programma degli eventi estivi della nota e frequentatissima località balneare. Alla conduzione Nathaly Caldonazzo, personaggio televisivo, noto per essere stata la star del Bagaglino e protagonista di vari reality show Mediaset e Rai al suo fianco Umberto Salamone presentatore Rai. Ospite d’onore, lo stilista internazionale Nino Lettieri che porterà la sua ultima collezione di abiti fumé. Testimonial, direttamente da Avanti un altro di Paolo Bonolis trasmesso da Canale 5, il modello Valerio Logrieco. Musica di Mauriziotto dj. Ingresso libero. Anche in questa occasione, verranno assegnati i premi Fashion Night che caratterizzano gli eventi di Rosi De Simone e coinvolgono personalità del mondo della moda, dello spettacolo, della cultura, della politica e dell’economia. A riceverlo saranno l’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato, la presidente di Federalberghi Palermo, Rosa Di Stefano e Gaspare Simeti, responsabile Eventi del Comune di Palermo. Sulla passerella della Terrasini Fashion Night sfileranno le proposte moda di Amelie, Barbi Glam, Emme Gioielli, Karisma Donna, Milano Boutique, Milano Junior, Milano Sposa, Ottica Carla, Pinto. Tra i partner tecnici per la realizzazione dell’evento E20 Service, parrucco di Alessandro Flores, trucco del centro estetico Charme di Rossella Salamone. Regia moda e coordinamento modelle, Vivia Cascio. L’evento è sostenuto dal Gruppo Riolo e da Di Maio Assicurazioni.