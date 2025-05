Torna “Parco in Cammino”: escursioni ed esperienze uniche alla scoperta dell’isola con le Guide ufficiali del Parco Nazionale

PANTELLERIA – Prende il via la nuova edizione di “Parco in Cammino”, il ricco programma di escursioni promosso dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria per valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e paesaggistico dell’isola. Le prime iniziative partono già da maggio 2025, dando il via a una stagione intensa di esperienze all’aria aperta, accompagnati dalle Guide ufficiali del Parco.

Con 35 diverse tipologie di escursioni, proposte in circa 172 appuntamenti complessivi fino all’estate, l’iniziativa invita a esplorare Pantelleria da molteplici prospettive: dal trekking ai percorsi naturalistici, dall’enogastronomia alla storia, dal mare all’agricoltura, tra itinerari lungo le coste, il lago, i boschi e la montagna. Le attività sono realizzate in collaborazione con associazioni locali, aziende agricole, tour operator e realtà del territorio, a testimonianza di una rete virtuosa che unisce tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

Pantelleria, primo Parco Nazionale della Sicilia, tutela oltre l’80% del territorio dell’isola. Una fitta rete di sentieri si snoda attraverso la macchia mediterranea, tra pini e lecci, lungo paesaggi modellati dalla geologia vulcanica: favare, colate laviche, laghi vulcanici e sorgenti termali. La bellezza dei luoghi si unisce a una storia millenaria: dai dammusi ai siti archeologici dell’Età del Bronzo, fino all’acropoli punica e all’insediamento romano del V secolo d.C. Pantelleria è anche custode di due Patrimoni Culturali Immateriali UNESCO: la pratica della vite ad alberello (2014) e l’arte dei muretti a secco (2018), espressioni di un’agricoltura identitaria e sostenibile che ha saputo modellare il paesaggio con rispetto e ingegno.

Sul sito dell’Ente Parco è già consultabile il calendario completo di tutte le escursioni, che presto saranno disponibili anche sull’app “Pantelleria Experience”.