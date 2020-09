Torna “Sposa del Mediterraneo”, la Fiera degli Sposi dal 26 settembre al 4 ottobre 2020, padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo

PALERMO – Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno all’interno del grande padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo a Palermo, torna “Sposa del Mediterraneo” organizzata da Medifiere. Sanificati i locali, rispettati i distanziamenti e tutte le misure di sicurezza, dal 26 settembre al 4 ottobre 2020, con ingresso gratuito rigorosamente da Porta Nord (in via Imperatore Federico) tutti i giorni, dalle 16 alle 23 (sabato fino alle ore 24) aziende specializzate nel settore del wedding offriranno ai futuri sposi una panoramica completa e aggiornata di tutto ciò che serve per il giorno del matrimonio, con una fiera all’insegna dell’eleganza e delle tendenze del momento. Si potrà accedere alla Fiera indossando la mascherina e l’ingresso è consentito anche agli autoveicoli e ai motocicli. Medifiere mette a disposizione, infatti, di tutti i visitatori un grande parcheggio gratuito, all’interno della Fiera del Mediterraneo, di fronte il padiglione 20.

“Sposa del Mediterraneo” 2020 sarà inaugurata sabato 26 settembre alle ore 16:00 alla presenza dell’assessore comunale alle Attività Produttive Leopoldo Piampiano e il presidente della Commissione Attività produttive del Comune di Palermo Ottavio Zacco.

I futuri sposi troveranno all’interno della fiera tutto quello che occorre per il giorno più bello. Con consulenti ed esperti del settore, potranno essere guidati nelle scelte e nell’organizzazione del loro matrimonio. Il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, per 9 giorni, sarà un grande salone espositivo dell’arredo, corredo e servizi per gli sposi. Abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, addobbi floreali, trucco, acconciature, wedding planner, sale ricevimento, autonoleggio, bomboniere, partecipazioni, fotografia, video, fedi nuziali, gioielli, gruppi musicali, noleggio auto e carrozze d’epoca, agenzie di viaggio. Tutto. Nel padiglione 20 i futuri sposi troveranno tutto ciò che serve per organizzare al meglio il giorno del loro matrimonio. E accanto alle aree espositive, spazi dedicati a sfilate di abiti da sposa e cerimonia. Eventi collaterali con sfilate e manifestazioni legate al mondo del matrimonio curate da Luca Rasa con le sue “Fashion Models Group”. La Fiera sarà aperta tutti i giorni dal 26 settembre al 4 ottobre con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 23, il sabato dalle 16 alle 24, domenica dalle 15:30 alle 23. Ingresso Nord, via Imperatore Federico.