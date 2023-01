TRAPANI – Tornano, dopo la pausa natalizia, gli appuntamenti inseriti nel cartellone di eventi dell’Associazione Musicale Trapani Classica, realizzato in collaborazione con il Comune di Trapani, Trapani Capitale delle Culture Euromediterranee, il Comune di Salemi e il Comune di Alcamo, e l’Ente Luglio Musicale Trapanese, oltre ad alcuni sponsor privati. Per quanto riguarda il Festival […]

TRAPANI – Tornano, dopo la pausa natalizia, gli appuntamenti inseriti nel cartellone di eventi dell’Associazione Musicale Trapani Classica, realizzato in collaborazione con il Comune di Trapani, Trapani Capitale delle Culture Euromediterranee, il Comune di Salemi e il Comune di Alcamo, e l’Ente Luglio Musicale Trapanese, oltre ad alcuni sponsor privati. Per quanto riguarda il Festival Giovani Talenti, ad esibirsi in un Matinée riservato alle scuole, il 20 gennaio alle ore 10.30 a Palazzo D’Alì a Trapani, sarà il Duo Matteo Pierro e Manuel Burriesci.

Manuel Burriesci ha 15 anni e vive a Paceco. E’ vincitore di numerosi primi premi e premi assoluti Nazionali e Internazionali.

Matteo Pierro, nato a Potenza, vive a Banzi. Comincia gli studi musicali di pianoforte all’età di 10 anni al Conservatorio Statale di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza, con il M° Vincenzo Marrone d’Alberti. Nell’arco di pochi anni è vincitore di ben 25 premi in concorsi internazionali.

Il 4 febbraio alle ore 18 a Palazzo D’Alì a Trapani, invece, ad esibirsi sarà Violetta Egorova, personalità artistica tra le più apprezzate della grande scuola pianista russa, allieva prediletta del leggendario Lev Naumov al Conservatorio di Mosca. Inizia giovanissima la carriera concertistica come enfant prodige in tournée in tutta la Russia invitata a tenere concerti con le più prestigiose orchestre.

La prenotazione è obbligatoria.

Telefono +39.3386199250 E-mail associazione@trapaniclassica.it