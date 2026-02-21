TORTA AL CIOCCOLATO CON MANDORLE E NOCI

A cura di Ina Venezia

Ingredienti: 250 g di mandorle farina di mandorle, 30 g di noci tritate, 200 g di cioccolato fondente al 70% di cacao, 30 g di cacao, 170 g di burro, 5 uova medie, 160 g di zucchero, 2 cucchiai di rum, mezza bacca di vaniglia o una bustina di vanillina, zucchero a velo.

Separate i tuorli dagli albumi. In una ciotola montate i tuorli, metà dello zucchero e i semi della vaniglia. Sciogliete il burro, unite il cioccolato tritato e mescolate bene per farlo sciogliere.

Unite il burro con il cioccolato ai tuorli, la farina di mandorle e le noci, continuando a mescolare.

Montate gli albumi a neve con un pizzico di sale e il resto dello zucchero. Aggiungete gli albumi montati poco alla volta ai tuorli con il cioccolato, la farina di mandorle e le noci.

Trasferite il composto in una teglia di 24-26 cm di diametro imburrata e spolverata di cacao, livellando con una spatola o un cucchiaio.

Infornate in forno già caldo a 180°C per 40 minuti circa. Fate sempre la prova dello stecchino prima di sfornare la torta. Spolverate con zucchero a velo