Tour operator e giornalisti di settore “intorno alla tavola mediterranea” per scoprire la Sicilia Occidentale

MILANO – “Tutti intorno alla tavola mediterranea” è stato il tema dell’incontro organizzato dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale – West of Sicily che si è tenuto il 7 febbraio sera negli spazi di Foodspot a Milano. L’evento è stato organizzato in vista della Bit, la Borsa internazionale del Turismo che si terrà dal 9 all’11 febbraio alla Fiera di Milano Rho, alla quale il Distretto Turistico sarà presente nello stand della Regione Siciliana.

Dodici tour operator (Albatros, Studio Viaggi, Promoter Travel Milano, Maxi Travel Arese, Il Viaggio, ATI Viaggi, Acentro Viaggi, Alpitour, Mbros Viaggi Uvet e Aviav) e altrettanti giornalisti di testate nazionali (Corriere della Sera, Repubblica Milano, La Stampa, Dove Viaggi, Travel, Vanity Fair, Donna Moderna e altri) hanno condiviso un’esperienza gastronomica alla scoperta dei sapori e delle tradizioni proposte dal maestro cuciniere Peppe Giuffrè. Una serata informale in cui, tra la preparazione di piatti tipici locali e la narrazione del territorio e dei suoi prodotti, si sono strette collaborazioni e sinergie per sviluppare azioni mirate a differenti target di turisti. Un modo diverso ed efficace per far conoscere e apprezzare la destinazione West of Sicily.

È stato raccontato a giornalisti e operatori di settore il percorso intrapreso per la candidatura del territorio a Città creativa per la Gastronomia Unesco per il quale Trapani è in piena corsa e che si concluderà nei prossimi mesi con la proclamazione a Parigi del vincitore.