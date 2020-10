Tra artigianato artistico e prodotti locali di vario genere risorge Arèa con un negozio-cantina a Piazza Rivoluzione

PALERMO – “Viviamo in un periodo dove si guarda e non si compra, si ascolta e non si parla. Arèa è l’esatto contrario di quanto detto, una fiera di intenzioni e di attività che rispecchiano l’essenza di Palermo tra arte, prodotti del luogo e persone, per la ripresa dell’economia”. E’ questo l’intento dello spazio. Arèa racchiude […]

PALERMO – “Viviamo in un periodo dove si guarda e non si compra, si ascolta e non si parla. Arèa è l’esatto contrario di quanto detto, una fiera di intenzioni e di attività che rispecchiano l’essenza di Palermo tra arte, prodotti del luogo e persone, per la ripresa dell’economia”. E’ questo l’intento dello spazio.

Arèa racchiude in sé la vita attuale e la storia di un quartiere che da sempre si identifica con “fiera vecchia”. In aggiunta allo shop di artigianato, la cantina darà l’opportunità agli appassionati, turisti e cittadini di intrattenersi gustando un buon bicchiere di vino e tanti prodotti tipici siciliani.

“Rievocare il passato di uno storico centro produttivo ed economico della città significa riallacciare uno dei fili delle tante memorie ed identità che si sono incrociate in questo quartiere e nella piazza in cui domina la statua del Genio di Palermo – viene evidenziato -. Piazza Rivoluzione, negli anni, ha visto convivere fianco a fianco e spegnersi lentamente palazzi nobiliari ed esercizi commerciali. Arèa si propone come un cambiamento autentico e produttivo in un momento non facile per tutti”.

Arèa riflette già da tempo sulla possibilità di fare del talento locale una risorsa da proporre come alternativa economica. Tante saranno le manifestazioni culturali al suo interno.

La prima ad inaugurare lo spazio è “Virginia 1908”. Un’esposizione fotografica di Eleonora Orlando che rafforza lo spirito di un luogo che da anni propone arte contemporanea.

Saranno Leila, Silvia, Marta, Evelina, Oriana, Angelica, tutte giovani donne contemporanee ritratte da Eleonora, a trasportare i fruitori in ere e luoghi di elegante suggestione come Villa Virginia.

L’esposizione è fruibile tutti i giorni dalle 09:30 alle 18:00, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19.