Tra gli effetti venefici della guerra in Ucraina, pure crisi energetica e caro bollette

PALERMO – “Eliminare la dipendenza energetica da fossili e promuovere sempre e soltanto l’imbrigliamento delle energie alternative. Non è più tempo di perdere tempo. E Dio non voglia che non si sia ormai sulla soglia del non ritorno. Ogni nostro piccolo sforzo deve essere incanalato alla volta della salvaguardia di una Terra, purtroppo giornalmente, sotto assedio”. Lo dice Giorgio Assenza, già promotore di varie proposte di leggi regionali dall’iter d’approvazione per fortuna molto avanzato in Ars per la promozione delle energie da fonti rinnovabili, eolica e solare in primo piano. “È veramente assurdo che in una regione che gode dei raggi del Sole quasi per tutto l’anno – riprende – l’elio energia non sia ancora diffusa capillarmente. Occorre effettuare una brusca sterzata per invertire la marcia perché in fondo alla strada dell’utilizzo di carbone e di petrolio c’è il baratro”.

“I fatti tragici di queste ultime settimane – conclude il presidente dei deputati Questori – ci mettono anche di fronte a un problema energetico di difficile soluzione che ha già, fin troppo tempestivamente, causato un aumento delle bollette che sta mettendo in ginocchio troppe famiglie. È fuori di dubbio: la nostra società non è più in grado di far a meno dell’utilizzo dell’elettricità in tutte le sue forme, pena l’abbrutimento e la regressione della civiltà. La risposta non può che essere il rispetto per il futuro del Pianeta tutto; insomma, ripeto: le energie alternative”.