Tra natura, sogni e impegno con il libro di Sebastian Colnaghi “Che il viaggio abbia inizio”, prefazione di Vladimir Luxuria

SIRACUSA – È uscito “Che il viaggio abbia inizio”, il primo libro del giovane ambientalista siracusano Sebastian Colnaghi. Un’opera autobiografica che fonde racconti di viaggio, esperienze personali e un profondo amore per la tutela dell’ambiente, e che offre un percorso emozionante tra natura, sogni e impegno civile.

Distribuito nelle migliori librerie d’Italia e disponibile online negli store di Feltrinelli, Mondadori, Libreria Universitaria, Rizzoli e molte altre piattaforme, “Che il viaggio abbia inizio” (Burno Editore) è un libro pensato soprattutto per i più piccoli, con immagini mozzafiato e racconti semplici, capaci di trasmettere un amore profondo per il nostro pianeta.

Dalla scoperta dei fondali dell’Area Marina Protetta del Plemmirio ai grandi Parchi nazionali italiani, dai salvataggi di animali in difficoltà alle giornate ecologiche per ripulire le spiagge, Sebastian Colnaghi conduce il lettore in un racconto autentico e coinvolgente. Ogni capitolo è un invito all’esplorazione, alla consapevolezza e alla necessità di proteggere il fragile equilibrio della Terra.

Il libro contiene la prefazione di Vladimir Luxuria, già parlamentare e figura di spicco nel panorama dei diritti civili, che con il giovane ambientalista condivide un forte impegno per l’ambiente.

“Che il viaggio abbia inizio” non è solo un libro ma un’esperienza che invita a guardare il mondo con occhi diversi, a riconnettersi con la natura e a capire quanto ognuno di noi possa fare la differenza.