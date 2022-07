ALCAMO – “Tra peccato e redenzione” è un particolare evento musicale che avrà luogo sabato 9 luglio 2022 alle ore 19.00 presso il Centro Congressi Marconi di Alcamo Si tratta di un incontro in forma di lezione concerto, la cui prima parte sarà una vera e propria esplorazione dei momenti salienti della “Sonata in Si […]

Si tratta di un incontro in forma di lezione concerto, la cui prima parte sarà una vera e propria esplorazione dei momenti salienti della “Sonata in Si minore” di Franz Liszt. Da musicista e studioso di filosofia, con arguzia e sensibilità il maestro Pietro Lio proporrà una riflessione durante la quale gli spettatori saranno guidati a “interpretare” la composizione, a riflettere sul proprio mondo interiore attraverso l’ascolto e la comprensione della musica proposta. Il pubblico avrà modo di dialogare su ciò che la musica evoca, emozioni, sensazioni, ricordi, pensieri, parole, immagini, etc.; e dopo aver sviscerato i momenti e i passaggi cruciali – ormai “ispirato” dalle considerazioni emerse dal dialogo – potrà ascoltare per intero la Sonata, eseguita dal vivo dal maestro Lio.

Pietro Lio inizia a 10 anni a studiare chitarra classica, ma a partire dai 14 anni si dedica allo studio del pianoforte. È pianista solista, fa parte di diverse formazioni da camera, ha approfondito gli studi musicali in composizione e improvvisazione ed ha anche maturato esperienza come organista di formazioni corali. Alla pratica e agli studi musicali ha affiancato la passione per la filosofia, laureandosi presso l’Università Statale di Milano con una tesi in Filosofia della Musica; da questo nasce il suo progetto “Musisofical life”, un canale YouTube – dice Lio – «che si occupa di divulgazione artistica, in cui si parla di questioni legate alla musica, ma con filosofia».

L’assessore alla Cultura del Comune di Alcamo, Donatella Bonanno, ha promosso la realizzazione dell’evento, organizzato nell’ambito di “Note a Margine”, una rassegna che da diversi anni l’Associazione “Jacopone da Todi” di Alcamo porta avanti, offrendo l’occasione di ascoltare giovani talentuosi musicisti con la formula delle lezioni concerto, pensata come guida all’ascolto e come momento di approfondimento su tecniche, stili, linguaggi.