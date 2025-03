TRABIA – Si rinnova il Consiglio Direttivo della Sezione di BCsicilia di Trabia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Presidente del gruppo cittadino è stato eletto all’unanimità Salvatore Scalici, Segretaria sarà Anna Modica, Economo è stato nominato Franco Ficardo, Responsabile della Formazione Giuseppe Nicola Greco e Responsabile della Comunicazione Silvia Ficardo. All’incontro era presente Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.

Il gruppo ha stilato un programma di attività da svolgere per questo 2025. In primo luogo la conoscenza e la valorizzazione del territorio alla luce del fatto che nello stesso Comune sono presenti due Castelli a mare: quello dei Principi Lanza di Trabia e quello dei Vanni Calvello di S. Vincenzo nella frazione di San Nicola. Inoltre, conservando nel suo litorale una antica tonnara con quasi 600 anni di ininterrotta attività, dal 1375 fino agli anni sessanta del secolo scorso, la sede di BCsicilia di Trabia intende promuovere, in collaborazione con il Comune e altre realtà associative, la costituzione di un primo nucleo del Museo del mare insieme alla possibilità di elaborare un itinerario subacqueo per permettere agli appassionati di potere osservare quello che resta delle antiche strutture sommerse. Ancora la valorizzazione e la conoscenza dell’interessante patrimonio etnoantropologico, una tra tutte le diverse Congregazioni religiose che hanno segnato la storia religiosa del paese, ed infine la predisposizione di escursioni per conoscere e apprezzare gli aspetti naturalistici, paesaggistici, storico-culturali e geologici che costellano l’area, percorrendo il fitto reticolo di sentieri che parte dal centro abitato verso i rilievi, essendo Trabia una dei sei Comuni in cui ricade la Riserva orientata di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto, ed ospita all’interno dell’Area Protetta diverse cavità di interesse paleontologico e paletnologico.0foto Consiglio Direttivo BCsicilia di Trabia.