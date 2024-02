Tramonto primaverile…nel gennaio 2024!

di Antonino Bencivinni La copertina del numero di febbraio della rivista Kleos è dedicata alla foto, scattata da Giuseppe Minaudo il 29 gennaio scorso, di un bel tramonto partannese, il più caldo registrato a memoria d’uomo in questa parte dell’anno nella cittadina belicina (e non solo). La bella foto di Minaudo, dunque, che dà l’idea del calore nella vista di uno splendido tramonto (il più caldo di sempre nel primo mese dell’anno) dal Castello Grifeo di Partanna e che è anche la foto della copertina di Kleos di febbraio, vuole contribuire pure a mantenere nel tempo la memoria di un evento certamente eccezionale per Partanna e per l’Italia tutta dove addirittura nel primo mese dell’anno più caldo di sempre (gennaio 2024) si è registrato lo zero termico a 3500-4000 metri di altezza.