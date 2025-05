Trapani Arabian Horse Cup 2025: due giorni di eleganza, competizione e passione equestre

TRAPANI – Trapani si prepara ad accogliere l’eccellenza del cavallo arabo: il 10 e 11 maggio 2025, l’arenile di piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in un palcoscenico internazionale per la nuova edizione della Trapani Arabian Horse Cup, una delle manifestazioni più attese del calendario equestre europeo.

Organizzata dal Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice, con la collaborazione della FITETREC–ANTE, con il patrocinio del Comune di Trapani e dall’Assemblea Regionale Siciliana, la manifestazione è guidata da Antonio Culcasi, figura di riferimento nel panorama equestre siciliano. L’evento, riconosciuto dalla European Conference of Arab Horse Organizations (ECAHO), richiama ogni anno allevatori, handler e appassionati da tutto il mondo.

Parallelamente, si svolgerà anche la seconda tappa del campionato regionale FITETREC–ANTE “Monta da lavoro” con la gimkana veloce: un mix di tecnica, agilità e velocità, dove la sintonia tra cavallo e cavaliere fa la differenza.

A valutare i magnifici esemplari in gara sarà una giuria composta da esperti di fama internazionale: Jennifer Dhombre (Francia), Cristina Culin (Italia), Antonia Bautista (Spagna), Jonasz Salzman (Kuwait) e Philip Lowe (Inghilterra). Il coordinamento del ring sarà affidato a Gabriele Gallo, mentre la supervisione disciplinare sarà garantita da Mateusz Leniwicz Jaworski (Polonia) e Marco Capelli (Italia).

Il weekend si aprirà venerdì 9 maggio con l’arrivo dei cavalli e i controlli preliminari. Sabato 10, dalle ore 13:30, inizieranno le competizioni con le classi dedicate a puledri, puledre, fattrici e stalloni, suddivisi per anno di nascita. Domenica 11, spazio alle classi riservate ai puledri nati nel 2025 e ai Campionati Finali ECAHO, che incoroneranno i migliori soggetti nelle categorie Yearling, Junior e Senior.

Non mancheranno momenti dedicati al grande pubblico, come il “Battesimo della sella”, pensato per far vivere ai più piccoli la magia del primo incontro con il cavallo. L’intera area ospiterà anche un village tematico con stand dedicati al mondo equestre, artigianato e prodotti tipici locali.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per informazioni dettagliate su regolamento, categorie e iscrizioni, è possibile consultare il sito ufficiale www.ecaho.org.