Trapani Capitale della Cultura 2022: il filosofo Filippo Cannizzo si aggiunge a Pif, Zichichi, Dacia Maraini, Stefania Auci come testimonial

TRAPANI – Trapani 2022: “Arte e Cultura, Vento di Rigenerazione” è il titolo del dossier trasmesso al Mibact per la candidatura a “Capitale della Cultura 2022”. Trapani concorre all’ambizioso titolo assieme ad altre 9 città finaliste. La candidatura di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2022 è sostenuta da un progetto originale, di grande respiro che prevede anche interventi infrastrutturali in grado di lasciare un segno duraturo e positivo. Il filosofo Filippo Cannizzo, autore del best seller “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese”, si aggiunge come testimonial insieme ai tanti esponenti del mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo, dello sport, dell’artigianato, dell’enogastronomia che sostengono già la candidatura di Trapani a Capitale della Cultura 2022: l’attore e conduttore siciliano Pif, lo scienziato Antonio Zichichi, scrittrici e scrittori come Dacia Maraini, Stefania Auci, Catena Fiorello, Giacomo Pilati, Renzo Cremona, Simonetta Agnello Hornby, il Sovrintendente della Fondazione “Erice Arte” Giordano Bruno Guerri, il regista teatrale Denis Krief, il direttore del Museo Riso di Palermo Luigi Biondo, Gabriele Bruni della Federazione Italiana Vela, Valeria Li Vigni della Soprintendenza del mare della Regione Sicilia, l’architetto Francesco Ferla, la sociologa Ignazia Bartholini.

La candidatura di Trapani è sostenuta da un progetto che prevede anche interventi infrastrutturali in grado di lasciare un segno duraturo. Per candidare Trapani a Capitale italiana della cultura 2022 è stata costituita una squadra di progettazione che ha elaborato il dossier, con oltre 100 progetti, un vero Piano strategico culturale che vede la piena partecipazione dei comuni, delle istituzioni, degli attori della filiera culturale, di talenti creativi, dei giovani, delle scuole, delle organizzazioni sindacali e datoriali, del tessuto imprenditoriale. Il dossier di candidatura è un programma che contiene oltre 100 progetti che vedono protagoniste le maggiori istituzioni del territorio ed è suddiviso in cinque macro-temi Natura, Arte, Musica e Spettacolo, Scienza e Ricerca, Gusto. E’ possibile vedere il video di sostegno alla candidatura del filosofo Cannizzo, insieme a tutti quelli degli altri testimonial e delle altre iniziative per la candidatura di Trapani 2022 Trapani, alla pagina fb: https://www.facebook.com/Trapani2022.Capitale.Italiana.Cultura/videos/2462574917383791

Trapani, tutta la sua provincia e l’intera regione sono in trepidante attesa di conoscere il nome della capitale della cultura 2022, il cui vincitore verrà proclamato il 18 gennaio 2021.