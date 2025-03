Trapani, catanese in trasferta arrestato per truffa ad un’anziana

TRAPANI – I militari della Compagnie Carabinieri di Trapani e Catania Fontanarossa hanno tratto in arresto un 34enne catanese che, avvalendosi della tecnica del “finto Carabiniere”, avrebbe messo a segno una truffa ai danni di una 77enne di Trapani.

L’uomo, adoperando la collaudata tecnica di un primo contatto telefonico in cui, qualificatosi quale sedicente “Carabiniere”, informava di un (finto) incidente stradale provocato dalla figlia, si presentava presso l’abitazione della vittima facendosi consegnare euro 10.000 € per le asserite spese legali.

La donna, dopo aver consegnato la somma contante, si rendeva conto di aver subito un raggiro e informava immediatamente i Carabinieri di Trapani che, grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza della zona, riuscivano ad individuare l’autovettura utilizzata, risalendo così all’identità del 34enne.

Grazie alla sinergia operativa con i Comandi dell’Arma di Catania, veniva organizzato un vasto dispositivo che consentiva di rintracciare l’autovettura presso l’uscita autostradale di Gerbini (CT) e rinvenire, a seguito di perquisizione personale e veicolare, il denaro che l’anziana gli aveva consegnato poco prima a Trapani.

A seguito dell’udienza di convalida, il 34enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

In merito al triste fenomeno delle “truffe ai danni di anziani”, i Carabinieri sono costantemente impegnati non solo nell’azione di contrasto, ma anche sul piano preventivo, organizzando incontri presso scuole, parrocchie e centri di ritrovo. Durante questi incontri le persone vengono informate delle modalità con cui vengono perpetrate le truffe e viene ricordato che nessun appartenente alle forze dell’ordine richiede denaro o gioielli e che comunque, in caso di dubbio, è sempre opportuno contattare il numero di emergenza 112 affinché i Carabinieri, capillarmente diffusi su tutto il territorio, possano intervenire velocemente ed efficacemente.