Trapani celebra la lirica, patrimonio UNESCO, con il Concorso “Giuseppe Di Stefano”

TRAPANI – Le selezioni del XIX Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” sono iniziate questa mattina (24 aprile) con la partecipazione di giovani provenienti da tutto il mondo. Con un repertorio speciale dedicato all’opera “Die Zauberflöte” di Mozart, i concorrenti hanno iniziato ad esibirsi davanti a una giuria internazionale di esperti del settore, presieduta dal celebre soprano Luciana Serra.

Il concorso, organizzato dall’Ente Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con il Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura, mira a scoprire e promuovere talenti della lirica, unendo le culture attraverso la musica.

Le selezioni si svolgeranno fino al 27 aprile nella Sala Sodano di Palazzo d’Alì, a Trapani, attraverso prove eliminatorie, semifinali e finali, il Concerto di Gala e la Cerimonia di premiazione avranno luogo il 28 aprile, alle ore 21.00 presso il Teatro “M° Tonino Pardo”, a Trapani.

Per ulteriori informazioni e per seguire gli aggiornamenti sul Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, si può visitare il sito web ufficiale: www.lugliomusicale.it sezione Concorso Di Stefano.