Trapani Classica 2022 – 2023 Sicilia al centro della Musica, della sua storia, del suo retaggio. Concerti e competizione pianistica internazionale dal 26 novembre 2022 al 22 aprile 2023

TRAPANI – Esordio in grande stile dell’Associazione Musicale “Trapani Classica” a Palazzo D’Alì, sabato 26 novembre alle ore 18, con il Recital pianistico di Dina Ivanova, dopo l’importante appuntamento del 19 ottobre scorso a Francoforte sul Meno con il debutto in trasferta di Matteo Pierro, allievo del M° Vincenzo Marrone d’Alberti presso il Conservatorio ‘Alessandro Scarlatti’ di Palermo, in un Recital pianistico presso la Concert Hall della Villa dei Banchieri Bethmann-McGoldrick.

Inizia così a Trapani e in provincia, la nuova stagione concertistica 2022-2023 dell’Associazione Musicale e Culturale che torna con un ampio cartellone e con una competizione di primo livello, il 1° International Piano Competition “Domenico Scarlatti” – Città di Trapani che richiamerà giovani e geniali pianisti da tutta Italia e dal mondo, competizione inserita nell’ambito della Fondazione Alink – Argerich, Centro mondiale indipendente di informazioni e servizi per musicisti e concorsi.

I nuovi appuntamenti sono stati curati dal Maestro e professore Vincenzo Marrone d’Alberti, presidente di “Trapani Classica” oltre che direttore artistico. Quattordici eventi per l’edizione 2022-2023 e il grande Concorso internazionale, ma questo è solo l’inizio.