TRAPANI – I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine di Palermo – Distaccamento di Trapani – hanno denunciato due soggetti trapanesi per combustione illecita di rifiuti.
I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, hanno notato una colonna di fumo provenire da un terreno privato della periferia trapanese. Dall’immediato accertamento i Carabinieri hanno notato che era in atto una combustione di rifiuti speciali pericolosi e non (contenitori di vernici e diluenti, materiale plastico, latte di solventi e olii, imballaggi di prodotti per l’edilizia e altro materiale cartaceo) posizionati all’interno di un fusto. I militari, dopo aver accertato che il fuoco fosse spento e aver messo in sicurezza la zona hanno denunciato il 45enne come esecutore materiale nonché il 65enne responsabile dell’azienda utilizzatrice del terreno che veniva posto sotto sequestro.
Trapani, combustione illecita di rifiuti. Due denunce dei Carabinieri
TRAPANI – I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine di Palermo – Distaccamento di Trapani – hanno denunciato due soggetti trapanesi per combustione illecita di rifiuti.