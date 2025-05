Trapani Comix & Games 2025: Leo Ortolani e Cristina D’Avena inaugurano la sesta edizione del festival

TRAPANI – Si è aperta la sesta edizione del Trapani Comix & Games, la convention che unisce passioni geek, alla Villa Margherita a Trapani. La giornata inaugurale ha preso il via con la cerimonia di apertura, arricchita dalla Fanfara dei Bersaglieri, che ha accompagnato il taglio del nastro ufficiale.

Il festival ha subito mostrato la sua anima poliedrica.

Leo Ortolani, autore simbolo dell’edizione 2025, ha tenuto un incontro con i fan per presentare il suo nuovo progetto “L’Anello dei Ratti”, parodia e omaggio a Tolkien, i cui personaggi campeggiano nel manifesto ufficiale del Trapani Comix 2025. L’illustrazione, firmata da Ortolani con i colori del fratello Lorenzo “Larry” Ortolani, raffigura la Colombaia di Trapani trasformata nella Torre Oscura, circondata dagli iconici protagonisti del mondo di Rat-Man pronti a difendere la città. “Essere celebrato qui, con questa accoglienza calorosa, è un’esperienza che porterò con me” – ha dichiarato Ortolani.

Cristina D’Avena, regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati, ha infiammato il pubblico nel live show serale: “Salire su questo palco è come tornare a casa – ha detto l’artista – Sentire l’energia e l’affetto di un pubblico così partecipe è il regalo più bello”.

Già dalla prima giornata, la manifestazione ha registrato migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia. Il Trapani Comix & Games si prepara a due giornate altrettanto ricche.

Sabato 24 maggio è la giornata dei grandi incontri: si inizia con un dialogo intimo tra Fumettibrutti e Francesco Cattani, voci dirompenti del fumetto italiano contemporaneo, moderati dalla scrittrice Stefania Auci. Alle 14.00 Alex Maleev, primo ospite internazionale del Comix, illustratore bulgaro che arriva direttamente dagli USA, disegnatore che ha rivoluzionato Daredevil svela i segreti del suo stile inconfondibile. Grande attesa anche per i creator: St3pny, una delle voci più autentiche del panorama online gaming italiano, che incontrerà i fan alle 18:30, Leutum, rivelazione del mondo giovanile di Twitch, e per Ilaria Pellicone e Valeriano Corini, i doppiatori italiani dei protagonisti di DanDaDan, le anime del momento, che saranno sul palco alle 19:00. La serata si concluderà con i Blinding Sunrise, formazione che per la prima volta a Trapani porterà un live dedicato alla colonne sonore e alle opening degli anime giapponesi.

La domenica, giornata conclusiva, vedrà alcuni degli appuntamenti più importanti: alle 15:00 Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, insieme a Luisa Impastato, la presidente del Tribunale di Trapani Alessandra Camassa e il presidente della sottosezione dell’ANM trapanese Giancarlo Caruso, ricorderanno Peppino Impastato a 25 anni dal film “I Cento passi“; alle 16:30 si terrà il Trapani Comix Cosplay Contest, la competizione più attesa dell’anno che porterà il vincitore alla Yamato Cup che si svolge in Argentina; gran finale alle 19.30 con “I 40 anni di Studio Ghibli”, spettacolo di chiusura con Rebecca Piano Cosplay che interpreterà le magiche colonne sonore di Miyazaki e Takahata.

La manifestazione è strutturata in diverse zone tematiche pensate per soddisfare ogni passione. Lo spazio Comics è il luogo dove incontrare gli autori preferiti, scoprire nuove story e portarsi a casa fumetti autografati. Per gli appassionati di giochi, il settore Games ospita giochi da tavolo, di ruolo e di carte per sfidare amici vecchi e nuovi, mentre la zona Videogames si trasforma in un paradiso per i gamer con retrogaming, simulatori di guida, VR e molto altro. Ampio spazio anche al mondo digitale, con la nuovissima Twitch Zone e l’E-Sport Arena, che ospiteranno tornei, showcase e talk con creator e streamer di primo piano.

Ricca la Hanami Zone, riservata alle tradizioni giapponesi, dove si alternano attività tipiche, esibizioni e workshop. Qui una delle prime grandissime novità, l’evento, infatti, si espande e per la prima volta la strada antistante la Villa Margherita diventa parte integrante e ospita proprio tutto il mondo asiatico della Hanami Zone.

Il Cosplay Village è invece il punto di ritrovo per ammirare le creazioni dei cosplayer professionisti e partecipare alla gara, mentre il Trapani C&G Theatre ospita panel, dibattiti e spettacoli. Uno spazio Kids completamente rinnovato, con laboratori, performance e attività pensate per i più piccoli.



L’edizione 2025 non si limita alla location principale della Villa Margherita: la rassegna si estende nelle vie e nei luoghi simbolo di Trapani, con esposizioni, incontri e attività che coinvolgono musei, palazzi storici e le vetrine dei negozi del centro. Un abbraccio culturale che rende Trapani la capitale mediterranea del fumetto e dell’intrattenimento.

Tra le esposizioni principali: le caricature ironiche dei protagonisti della Settimana Santa trapanese di Emanuele Virzì presso la sede dell’Unione Maestranze, la mostra “Heroes” al Museo San Rocco con tavole originali di maestri del fumetto come Frank Miller e John Romita Jr, l’esposizione dedicata al manga “DanDaDan” a Palazzo Cavarretta, e le opere di Simone Di Meo e l’universo dark di Mogiko al Chiostro di San Domenico.

Il programma si conclude il 26 maggio con l’incontro “Comix in Biblioteca” alla Fardelliana, dove il disegnatore Disney Claudio Sciarrone svelerà ai giovani lettori i segreti della creazione fumettistica.

Biglietti: acquistabili online sul sito ufficiale e presso i punti vendita autorizzati

Giornaliero: € 13,00

Abbonamento 3 giorni: € 30,00

Giornaliero + live Cristina D’Avena: € 35,00

Abbonamento + live Cristina D’Avena: € 52,00