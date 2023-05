Trapani Comix & Games: un’esplosione di fumetti, cultura e divertimento

TRAPANI – È terminata l’edizione più emozionante del Trapani Comix & Games, che ha portato in città decine di migliaia di appassionati di ogni età, una community che ha animato la Villa Margherita. Battuto il record di ticketing del Festival, nonostante la pioggia che, ad intermittenza, ha colpito la location. I presenti sono stati 26 mila. Un’elevata affluenza fin dalle prime ore, tra famiglie, giovani e visitatori curiosi.

#ProudToBeNerd, questo l’hashtag dell’edizione appena conclusa, declinato nel manifesto realizzato dall’illustratore David Messina.

Trapani Comix & Games si è dimostrato ancora una volta uno scrigno di un mondo fantastico che ha coinvolto appassionati di fumetti, animazione, videogiochi, giochi da tavolo, illustrazione.

Come ogni anno, a decretare il successo di Trapani Comix & Games è stato il pubblico, che ha potuto confrontarsi, assistere agli incontri, partecipare a sessioni di firma con decine di ospiti: più di 120 ore di intrattenitimento in 4 aree conferenze, 6 aree tematiche.

L’evento ha richiamato alla Villa centinaia di cosplayer sancendo che il mondo cosplay è in evoluzione. Oltre 50 i partecipanti alla gara, gestita da Epicos, che ha portato Hikari Pastel (Martina Galliano) a qualificarsi al Cosplay Italian Cup 2023, il campionato italiano che si svolgerà domenica 17 settembre 2023 a parco Movieland.

Non sono mancate le novità con l’angolo di Harry Potter, una nuova area dedicata ai Nerf, una vera e propria Escape Room e una sala conferenze totalmente dedicati ai giochi di ruolo e di tavolo.

Tanti gli anniversari che si sono celebrati, a partire dal 100° anniversario della The Walt Disney Company. Si sono esibiti gli Zero to Hero che hanno interpretato i maggiori successi musicali emersi in questi primi 100 anni della Casa di Topolino. Poco prima, la Lightsaber Academy che ha fatto sognare i partecipanti con il loro spettacolo acrobatico in salsa Star Wars e con le “spade laser”.

Sono stati un grande successo le interviste nell’Area Twitch e i Meet & Greet con grandi creator come Favij, Dario Moccia, LaSabri, Sbriser e Marco Merrino.

C’è stato tempo anche per imparare l’arte del trucco e del parrucco in alcuni stand della fiera.

Ottima accoglienza anche per il mondo del gioco da tavolo, che ha potuto esprimersi in un’area condivisa con i giochi di ruolo e quella inerente le carte collezionabili.

Un’opportunità per riscoprire il ritorno alla socialità insieme a Giorgio Vanni, i Nanowar Of Steel e Claudio Moneta.

Ricco il programma culturale per gli appassionati di gioco e fantascienza. Videogiochi protagonisti anche quest’anno, la “decima arte” ha conquistato il Trapani Comix con i più importanti del mercato videoludico.

Tanti fan e appassionati hanno vissuto in prima persona le emozioni e il senso di comunità.

Grande il successo del festival in versione digital con una programmazione in streaming su Twitch durante i giorni della manifestazione. Un fitto palinsesto di appuntamenti condotti da host d’eccezione che hanno avuto come protagonisti oltre 30 ospiti in live.

Infine continua l’impegno del festival nella promozione di nuovi talenti, in particolare con la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.B Amico” di Trapani, indirizzo Grafica e Comunicazione. I giovani per tre giorni hanno messo in campo i segreti del mestiere del grafico e del videomaker.