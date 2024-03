Trapani Comix&Games 2024: al via le prevendite dei biglietti

TRAPANI – Ancora un passo di avvicinamento al tanto atteso ritorno del Trapani Comix, il Festival Mediterraneo della Pop Culture, che si svolgerà il prossimo 24, 25 e 26 maggio presso la Villa Margherita di Trapani. La manifestazione che si tiene ogni anno e che attira appassionati di fumetti, anime, giochi da tavolo, videogiochi e cosplay da tutta Italia, è pronta a mostrarsi.

Inizia oggi, infatti, la prevendita per la kermesse. È possibile acquistare i ticket giornalieri, gli abbonamenti per tutti i 3 giorni collegandosi sul sito www.trapanicomix.com o presso i rivenditori di Trapani, Mazara del Vallo, Palermo e Bagheria.

Come da tradizione, le novità saranno annunciate giorno dopo giorno attraverso i social della manifestazione. Il cuore della fiera sarà rappresentato dall’area destinata ai comics, dove gli editori di fumetti e libri di narrativa, di genere e illustrati saranno presenti con i loro stand espositivi. Infine, non mancheranno i videogiochi, a cui sarà riservata un’arena Esports con console e postazioni gioco per tutti i gusti.

Ma numerose saranno le sorprese: nuove aree tematiche e tantissimi ospiti pronti ad abbracciare il pubblico del Trapani Comix&Games.

«Per noi questo è un anno molto speciale: è la nostra quinta edizione e ci teniamo ancora di più che tutto possa essere speciale – affermano i Nerd Attack – . Stiamo lavorando giorno e notte per regalare alla provincia un evento mai visto: saranno tre giorni e tre notti di spettacoli, esibizioni, talk, cultura e divertimento».

Trapani Comix fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.

La manifestazione si svolge venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio. Nei tre giorni l’orario di apertura va dalle 10.00 alle 23.30. Ad ospitare l’evento è la Villa Margherita, ingresso principale e biglietteria in viale Regina Margherita 1. Biglietti giornalieri per gli adulti (acquisto online fino al 23 maggio) 12 euro, gratis per i bambini fino a 6 anni non compiuti e i disabili accompagnati. Abbonamento valido per tre ingressi acquistabile a 30 euro. Info e prevendita su www.trapanicomix.com.