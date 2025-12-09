Trapani: conclusi I weekend di “screening in piazza”. 1253 i kit consegnati

TRAPANI – Sono stati ben 1253 i kit distribuiti, a soggetti da 50 a 69 anni, nel corso di “Screening in Piazza”, promosso dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, e svoltosi nei weekend dall’1 novembre al 7 dicembre 2025 nelle piazze di tutti i comuni della provincia di Trapani.

L’evento itinerante si è concluso domenica scorsa, con i camper per la consegna dei kit per la prevenzione del tumore del colon retto che hanno toccato le piazze di Pantelleria e di Calatafimi Segesta, con gli operatori sanitari della Dirigenza Professioni sanitarie infermieristiche – Area territoriale dell’ASP.

Il comune che ha registrato più adesioni è stato quello di Campobello di Mazara, con 130 kit consegnati.

I kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, saranno poi riconsegnati dagli utenti in una delle farmacie convenzionate della provincia.