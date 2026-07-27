Trapani: controllo del territorio nel weekend. 5 denunce

TRAPANI – Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale del centro cittadino e segnatamente interessati dal c.d. fenomeno della movida.

Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria competente 5 persone:

Due soggetti stranieri che a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di potenziali attrezzi da scasso di cui non erano in grado di fornire alcuna giustificazione;

che a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di potenziali attrezzi da scasso di cui non erano in grado di fornire alcuna giustificazione; Un trapanese , in atto sottoposto alla sorveglianza speciale che al controllo è risultato assente in totale divieto degli obblighi imposti;

, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale che al controllo è risultato assente in totale divieto degli obblighi imposti; Un trapanese controllato alla guida della propria autovettura e risultato privo della patente di guida perché mai conseguita con recidiva nel biennio;

controllato alla guida della propria autovettura e risultato privo della patente di guida perché mai conseguita con recidiva nel biennio; Un trapanese, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, assente al controllo dei militari che lo hanno sorpreso fuori dall’abitazione per le vie della città.

Venivano altresì segnalate alla locale Prefettura 5 soggetti quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti.

Al termine del servizio sono state identificate circa 100 persone a bordo di 46 mezzi, elevate 5 sanzioni e sequestrati 3 veicoli.

Si precisa che il procedimento penale si trova tutt’ora nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia da parte del Giudice di una sentenza passata in giudicato.