Trapani: controllo del territorio nel weekend. 5 denunce

TRAPANI – Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione sociale del centro cittadino e segnatamente interessati dal c.d. fenomeno della movida.
Nel corso dei controlli, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria competente 5 persone:

  • Due soggetti stranieri che a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di potenziali attrezzi da scasso di cui non erano in grado di fornire alcuna giustificazione;
  • Un trapanese, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale che al controllo è risultato assente in totale divieto degli obblighi imposti;
  • Un trapanese controllato alla guida della propria autovettura e risultato privo della patente di guida perché mai conseguita con recidiva nel biennio;
  • Un trapanese, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, assente al controllo dei militari che lo hanno sorpreso fuori dall’abitazione per le vie della città.
    Venivano altresì segnalate alla locale Prefettura 5 soggetti quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti.
    Al termine del servizio sono state identificate circa 100 persone a bordo di 46 mezzi, elevate 5 sanzioni e sequestrati 3 veicoli.
    Si precisa che il procedimento penale si trova tutt’ora nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia da parte del Giudice di una sentenza passata in giudicato.

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Dino

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