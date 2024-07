Trapani, evade piu’ volte dai domiciliari. 36enne finisce in carcere

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno eseguito una ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un 36enne trapanese per il reato di evasione.

L’odierno provvedimento custodiale, emesso dal Tribunale di Trapani, scaturisce dalle reiterate violazione alla misura della detenzione domiciliare cui era sottoposto. L’uomo, infatti, nell’arco di pochi giorni, veniva tratto in arresto dai militari della Stazione poiché, in due circostanze, non trovato presso la sua abitazione all’atto dei controlli, era stato poi rintracciato mentre circolava per le vie della città.

In entrambe le circostanze l’uomo veniva nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, in conseguenza delle sue reiterate condotte, è stato ora tradotto presso il carcere di Trapani.