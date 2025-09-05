Trapani, in casa con dosi di hashish. Arrestato 39enne

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani e del Nucleo Cinofili di Palermo hanno arrestato un pregiudicato 39enne ericino, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti da frequenti passaggi di persone che, per poco tempo stazionavano nei pressi della sua abitazione, effettuavano una perquisizione domiciliare a seguito della quale, rinvenivano e sottoponevano a sequestro 35 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e banconote in piccolo taglio.

A seguito dell’udienza di convalida per il 39enne sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.