Trapani, inaugurato lo “Spazio Autonomia D50 – Il Viaggio di Andromeda”, un investimento PNRR da 715 mila euro per costruire percorsi reali di indipendenza

TRAPANI – Si chiama “Spazio Autonomia D50 – Il Viaggio di Andromeda”. È il cuore operativo di “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, finanziato con fondi PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione”. Un investimento da 715 mila euro che coinvolge nove Comuni: Trapani (Comune capofila), Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Misiliscemi, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice.

Un modello territoriale che punta su inclusione, autonomia e comunità. Dodici adulti con disabilità sono già inseriti in percorsi abitativi e lavorativi. Un dato concreto. Non un obiettivo futuro.

Tre le direttrici del progetto: formazione e competenze digitali, tirocini di inclusione lavorativa, sviluppo delle abilità per la vita autonoma. Un percorso che parte dalla teoria e arriva alla quotidianità. Alla gestione del tempo, degli spazi, delle relazioni.

Sul fronte occupazionale, attivati tirocini retribuiti di dieci mesi, con un contributo mensile di 500 euro e un sistema di tutoraggio aziendale ed educativo. Oltre 120 mila euro destinati a formazione e inclusione. Le esperienze si stanno svolgendo in realtà produttive del territorio come Il Tortellino, Fattoria Spezia, Ermes, Beehive, Koinonia, Mizzica, MoraMar, Le Birbe e Terre di Giafar. La sfida è già chiara: trasformare i tirocini in lavoro stabile.

Parallelamente, ha preso forma la dimensione abitativa. Le ex “Casette Rosa”, riqualificate grazie al lavoro degli uffici tecnici del Comune di Trapani, diventano uno spazio domotico avanzato. Una vera palestra di autonomia. Qui i partecipanti sperimentano la vita indipendente, in un contesto protetto ma orientato alla realtà.

La fase abitativa sarà sviluppata insieme ad Anffas Trapani. Il percorso formativo e lavorativo è stato costruito con l’ente Futura e proseguirà fino al prossimo giugno. Un sistema integrato che mette insieme istituzioni, imprese e famiglie. Ed è proprio il valore della rete a emergere con forza nel corso dell’inaugurazione.

Marilena Cricchio, direttore Distretto Socio Sanitario 50:

«Oggi inauguriamo lo Spazio Autonomie del Distretto 50: “Il viaggio di Andromeda”. È un nome che i ragazzi hanno scelto e che racconta molto più di quanto sembri. Andromeda è la figura liberata dalle catene, restituita alla libertà. Ma è anche una costellazione. Un percorso di luce, di forza, di orientamento. Ed è proprio questo il senso del progetto: accompagnare i nostri ragazzi in un cammino verso l’autonomia. Per noi, come ufficio distrettuale e per i nove Comuni che hanno fortemente voluto questa iniziativa, vedere quella luce negli occhi dei ragazzi è un’emozione profonda. Ma insieme all’emozione c’è anche un forte senso di responsabilità. Le famiglie ci hanno affidato la loro fiducia e noi abbiamo il dovere di non disattenderla. Il nostro lavoro non si ferma qui. Dobbiamo continuare a cercare nuove risorse, oltre a quelle già messe a disposizione dal PNRR. Vogliamo costruire una rete solida, fatta di collaborazione con associazioni, imprese e realtà del territorio. Alcune aziende hanno già avviato percorsi di tirocinio per i nostri ragazzi: è un segnale concreto».

Chiude il messaggio istituzionale del Governo Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità della Repubblica Italiana:

«Vi ringrazio di cuore per l’invito a partecipare alla cerimonia inaugurale dello Spazio per l’Autonomia del Distretto Socio-Sanitario D50. Iniziative come questa rappresentano un passo significativo nel percorso verso una società più attenta ai diritti, ai bisogni e alle aspirazioni delle persone con disabilità. Promuovere l’autonomia, sostenere percorsi di vita indipendente e creare contesti abitativi e relazionali capaci di favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità significa costruire opportunità concrete di crescita e realizzazione personale».

Un messaggio che chiude e rilancia. Perché il punto non è l’inaugurazione. È quello che succede dopo. Ed è lì che si misura davvero il valore di questo progetto.