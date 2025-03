Trapani, inaugurazione di un’opera simbolica in onore delle vittime innocenti di mafia

TRAPANI – Domani, 19 marzo, alle ore 10.00, nella piazza Vittorio Emanuele di Trapani (via Francesco Crispi) si svolgerà la cerimonia di inaugurazione di un’opera simbolica in onore delle vittime innocenti di mafia. L’evento, organizzato dall’Associazione Libera e dall’Arma dei Carabinieri di Trapani, si terrà alla presenza di sua Eccellenza il Prefetto Daniela Lupo, del Questore Giuseppe Peritore, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Mauro Carrozzo, nonché delle più alte cariche civili e militari della città.

L’opera verrà installata all’esterno del muro perimetrale del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani ed è stata realizzata dall’artista trapanese Giovanna Colomba, in onore di tutte le vittime innocenti delle mafie.

L’evento, il cui invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza, è inserito nell’iniziativa “cento passi verso il 21 marzo” dell’Associazione Libera che a Trapani celebrerà la trentesima edizione della “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.