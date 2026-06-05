Trapani infrastrutture. Da Marettimo a Paceco, 13,8 milioni per opere pubbliche

TRAPANI – “La riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione approvata dalla Giunta regionale destina risorse anche alla provincia di Trapani, rispondendo ad importanti esigenze del territorio in termini di mobilità, sicurezza e sviluppo economico. Si tratta di 12,4 milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza del porto di Marettimo, con il prolungamento del molo e il rinnovamento del bacino per il trasporto di mezzi e passeggeri. Un intervento che riguarda direttamente la mobilità dei residenti delle Egadi e dei flussi turistici.

A questi si aggiungono 1,4 milioni per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico della diga Paceco, infrastruttura essenziale per la gestione idrica del territorio, a servizio soprattutto dell’agricoltura.

Sono investimenti per i quali ci siamo a lungo spesi e che il Governo regionale, su indicazione del presidente Schifani, ha voluto destinare a opere concrete, nell’ottica di garantire servizi più efficienti a cittadini e imprese”.

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana