Trapani, Notti di BCsicilia: Parole tra i due mari. Omaggio al maestro Andrea Camilleri

TRAPANI – Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà sabato 30 agosto 2025 alle ore 19,00 presso lo Spazio antistante la Torre di Ligny in via Torre di Ligny a Trapani l’iniziativa “Parole tra i due mari. Omaggio al maestro Andrea Camilleri”. Dopo i saluti di Francesco Torre, Direttore del Museo civico di Preistoria Torre di Ligny, e di Giuseppe Puglia, Presidente dell’Associazione Ermes, sono previste le letture di Francesco Borgese, Esther Castiglione, Serena Manuguerra, e Vincenzo Todaro. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio Presidente regionale BCsicilia. Coordinamento di Maria Serena Sanfilippo, Presidente BCsicilia Sede di Trapani. L’iniziativa è promossa da BCsicilia e dall’Associazione Ermes.

Nella foto, Camilleri (Fondo Andrea Camilleri).