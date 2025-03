Trapani: “Premio Emanuela Loi – Storie di donne eroiche” il 7 marzo

TRAPANI – L’Istituto di Studi Economici e Sociali Nova Civitas organizza il Premio Emanuela Loi – Storie di donne eroiche, un evento dedicato alla celebrazione di donne che si sono distinte per atti di coraggio nel loro ambito lavorativo o sociale.

L’appuntamento è fissato per il 7 marzo 2025, alle ore 17.30, presso la Sala Laurentina, in Generale Domenico Giglio 12 a Trapani.

L’iniziativa, intitolata alla memoria di Emanuela Loi, agente di scorta vittima della strage di via D’Amelio, vuole rendere omaggio a figure femminili che incarnano i valori di coraggio, dedizione e servizio alla comunità.

Saranno premiate le storie di donne provenienti dal mondo della sanità, della scuola e delle forze dell’ordine, che hanno dimostrato straordinario valore umano e professionale. Le premiate racconteranno le loro esperienze in pubblico, offrendo testimonianze di vita e di impegno civile.

A moderare l’evento sarà la giornalista Rossana Titone, mentre l’introduzione e i saluti iniziali saranno affidati a Livio Marrocco, presidente di Nova Civitas. Le premiazioni saranno affidate a esponenti delle istituzioni, in un momento di riconoscimento solenne e di riflessione sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

“Siamo orgogliosi di introdurre questo nuovo premio dedicato alla memoria di Emanuela Loi, donna che certamente non ha bisogno di presentazioni – afferma Livio Marrocco, presidente dell’Istituto di Studi Economici e Sociali Nova Civitas – . Un momento femminile che vogliamo enfatizzare in occasione della prossima Giornata internazionale della donna. Un piccolo gesto che, come Istituto, ci sembra doveroso”.

L’ingresso è gratuito.