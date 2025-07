Trapani: proseguono i servizi di controllo del territorio nel Quartiere San Giuliano. Arrestato 26enne

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 26enne del luogo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I Carabinieri, impegnati in un servizio di pattuglia nel quartiere San Giuliano, sorprendevano il 26enne mentre stava cedendo una dose di sostanza stupefacente ad un acquirente. L’uomo, vistosi scoperto, tentava di fuggire a piedi e veniva immediatamente fermato dai militari che, a seguito di perquisizione personale, rinvenivano e sottoponevano a sequestro altre 20 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 25 grammi.

A seguito dell’udienza di convalida il 26enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.